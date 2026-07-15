В Волгограде 16 июля обещают дожди, грозы и до +31 градуса

По Волгоградской области ночью также без осадков. Днем местами пройдут кратковременные дожди и грозы. Днем ветер сменится на северо-западный, 8−13 метров в секунду, при грозах порывы до 15−20 метров в секунду. Ночью температура составит 16−21 градус, местами до 12 градусов. Днем воздух прогреется до 26−31 градуса.