Новый «старый» променад: как выглядит набережная Светлогорска после реконструкции

Реконструкцию проводит проводит ООО «ТС Строй». Ранее сообщалось, что максимальная стоимость работ по завершению реконструкции променада составила 704 529 754 ₽ Финансирование было рассчитано на два года. 365,6 млн планировали потратить в 2025 году, ещё 338,9 млн — в 2026-м. В ноябре 2025 года министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калининградской области Сергей Черномаз говорил, что закончить работы на объекте власти рассчитывают в первом квартале 2026 года. В декабре «Балтберегозащита» сообщала, что подрядчик планирует завершить реконструкцию к лету 2026-го. Однако в конце марта 2026-го стало известно, что сроки переносятся на конец года.