Новый «старый» променад: как выглядит набережная Светлогорска после реконструкции

В Светлогорске после реконструкции частично открылся старый променад — на участке от Солнечных часов до отеля «Гранд Палас». Работы еще ведутся, в частности, прокладывается дорожка для обслуживающих коммерческие объекты (отели, магазины и так далее) автомобили, но прогуляться по «старой» части променада уже можно. Она стала гораздо шире и внешне напоминает ту, что проложена справа от Солнечных часов.
Реконструкцию проводит проводит ООО «ТС Строй». Ранее сообщалось, что максимальная стоимость работ по завершению реконструкции променада составила 704 529 754 ₽ Финансирование было рассчитано на два года. 365,6 млн планировали потратить в 2025 году, ещё 338,9 млн — в 2026-м. В ноябре 2025 года министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калининградской области Сергей Черномаз говорил, что закончить работы на объекте власти рассчитывают в первом квартале 2026 года. В декабре «Балтберегозащита» сообщала, что подрядчик планирует завершить реконструкцию к лету 2026-го. Однако в конце марта 2026-го стало известно, что сроки переносятся на конец года.
Напомним также, что контракт с компанией из Санкт-Петербурга «Геоизол» на реконструкцию старого променада в Светлогорске стоимостью почти 1,5 млрд рублей областные власти заключили 23 июня 2022 года Позже стоимость работ выросла до 2,1 млрд. Проект предусматривал реконструкцию участка променада от нижней площадки канатной дороги до центральной лестницы к морю, заканчивающейся у солнечных часов.
В сентябре 2023 года был завершён демонтаж всей эстакадной части променада. В ноябре объём выполненных работ составлял 40%, в феврале 2024 года — 47%, в июле — 54%, в декабре — 70%. В июне 2024 года на променад в Светлогорске вернули Солнечные часы «Зодиак».
Однако в сентябре прошлого года власти расторгли контракт с «Геоизолом». Об этом в эфире «Центра управления регионом» сообщил министр строительства и ЖКХ региона Сергей Черномаз, пояснив, что «у компании “Геоизол” возникли непреодолимые трудности, которые никак не связаны с контрактом в Калининградской области».
Как выглядит променад в Светлогорске сегодня, оценила фотокорреспондент «Нового Калининграда» Юлия Власова.