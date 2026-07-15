Есть ли смысл в ностальгии по тенистым аллеям?

«Вышла на прогулку с собакой и чуть не упала, споткнувшись о спиленную ветку. Опять деревья рубят. А ведь Ростов всегда считался зелёным городом», — жалуется Анастасия Фёдорова.
В последнее время в донском регионе, а особенно в областном центре, участились случаи вырубки деревьев. Rostov.aif.ru попытался выяснить, с чем же это связано.
Всё по плану?
Массовую вырубку деревьев объясняют проведением запланированных работ. А то так и до беды недалеко. Вот хотя бы во время недавнего разгула стихии был случай: на Красноармейской дерево рухнуло на автомобиль. К счастью, никто не пострадал.
Так, аварийные, сухостойные и больные деревья нужно убирать для безопасности пешеходов и транспорта. Но всегда ли пилят именно трухлявые стволы? Жители обеспокоены: крупную вырубку заметили на проспекте Шолохова. В администрации Первомайского района поспешили заверить: все действия полностью соответствуют законодательству.
Плановые вырубки аварийных и больных деревьев сегодня также проходят на улице Береговой — это снос 28 тополей и обрезка ещё более 70 насаждений. Точечные сносы ведутся в переулке Госпитальном, на улицах Дачной и Тимошенко.
Кроме того, в Щепкинском лесу началась масштабная вырубка более четырёх тысяч деревьев. Часть из них — сухостой, другим предстоит санитарная обрезка. Также специалисты выполнят омолаживающую обрезку 178 деревьев, которая должна стимулировать активный рост новых побегов и оздоровление кроны.
Казалось бы, цели благие. Но почему же тогда старожилы с грустью вздыхают, вспоминая, каким был Ростов 20−40 лет назад?
Злая златка.
По словам кандидата геологических наук, директора общественной организации «Экоправо» Ирины Черкашиной, ей особенно обидно, когда некоторые жители всех гребут под одну гребёнку. Ростовчане за словом в карман не лезут, да и в выражениях не стесняются. А между тем, мир на месте не стоит, и зелёный фонд нуждается в обновлении. Главное — под контролем специалистов.
Ирина говорит о благоустройстве парка Строителей. Зелёных исполинов с раскидистыми кронами тут всегда было в достатке. Другое дело — за ними не ухаживали, подчёркивает Ирина, почти 30 лет.
«Я проводила обследование деревьев парка в 2025 году. 70 аварийных деревьев были рекомендованы к сносу. Всего в ведомость включено 320 деревьев и саженцев. В их числе конские каштаны, замученные минирующей молью, сосны с высохшими кронами, ясени, убитые изумрудной златкой, большое количество поросли», — говорит Ирина Черкашина.
По её словам, чтобы предотвратить вырубку здоровых деревьев, нужен не административный, а научный подход к ситуации. Пока же чаще инструкции преобладают над мнением знатоков.
На улице с вязами.
К сожалению, пилят не только больные деревья. Вспомнить хотя бы инцидент в Ворошиловском районе. Началось всё с того, что в охранной зоне родника возле церкви Сурб-Хач вырубили девять здоровых вязов, да ещё ямы выкопали. Ростовский градозащитник Елена Хатламаджиян сняла всё на видео, а кто-то из неравнодушных жителей вызвал полицию.
«Мы благоустраиваем территорию родника уже не первый год. Сажаем деревья, устанавливаем лавочки. Я видела всякое, но такого — ни разу. Получается, что производятся работы на объекте XVIII века, которые могут усугубить состояние здания», — говорит Хатламаджиян.
Место ведь знаковое. Люди сюда идут не только отдыхать, но и потрудиться готовы. Жители Ростова, Батайска, Аксая каждые выходные приводят в порядок родник.
По словам Елены, признаков законной рубки (разрешение, ограждение, информационный щит) не обнаружено. Спиленные стволы и ветки были разбросаны…
Как сообщил замглавы Ростова Андрей Косенко, работы в охранной зоне церкви Сурб-Хач остановлены.
Что касается вырубки здоровых деревьев, то, как сообщили в городской администрации, был составлен протокол об административном нарушении после несогласованной обрезки на территории церкви Сурб-Хач.
Но ростовчан такой ответ не устроил. Общественники написали заявления в правоохранительные органы, а также обратились к региональным властям.
Ведь никто не станет спорить с тем, что убирать сухие стволы необходимо. Только делать это лучше под контролем общественности.