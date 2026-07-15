«Трансюжстрой» строит у Центрального парка Белгорода ЖК за 1,6 млрд

Работы уже идут на улице Павлова, рядом с Центральным парком Белгорода. Земельный участок площадью 7 тыс. кв. м находится в собственности застройщика. Завершить строительство хотят в первом квартале 2027 года. По проекту тут появится дом комфорт-класса переменной этажности — от 10 до 18 этажей — с четырьмя подъездами, встроенными нежилыми помещениями и подземной автостоянкой. Общая площадь объекта составит 16,5 тыс. кв. м, жилая — 11,8 тыс. кв. м.