Через пень-колоду. Есть ли смысл в ностальгии по тенистым аллеям?

По словам кандидата геологических наук, директора общественной организации «Экоправо» Ирины Черкашиной, ей особенно обидно, когда некоторые жители всех гребут под одну гребёнку. Ростовчане за словом в карман не лезут, да и в выражениях не стесняются. А между тем, мир на месте не стоит, и зелёный фонд нуждается в обновлении. Главное — под контролем спе­циа­лис­тов.