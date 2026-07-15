Минтруда пояснило, что включается в стаж для назначения пенсии

В ведомстве пояснили, что период обучения на дневном отделении учитывается при определении общего трудового стажа, но это время не входит в страховой стаж. А вот период отработки по распределению включается в стаж для расчета пенсии, поскольку выпускник уже официально трудоустроен и его наниматель уплачивает взносы в ФСЗН.