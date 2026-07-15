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Минтруда пояснило, что включается в стаж для назначения пенсии

МИНСК, 15 июл — Sputnik. Минтруда и соцзащиты разъяснило, засчитываются ли учеба на дневном отделении и отработка после обучения в пенсионный стаж, информацию об этом ведомство опубликовало в своем Telegram-канале.

Источник: Sputnik.by

Уточняется, что при назначении пенсии по возрасту подсчитывается страховой стаж.

В ведомстве пояснили, что период обучения на дневном отделении учитывается при определении общего трудового стажа, но это время не входит в страховой стаж. А вот период отработки по распределению включается в стаж для расчета пенсии, поскольку выпускник уже официально трудоустроен и его наниматель уплачивает взносы в ФСЗН.

«Это официальное трудоустройство с заключением трудового договора (контракта) и уплатой обязательных страховых взносов в ФСЗН», — пояснили в Минтруда.

Там также напомнили, что пенсионный возраст в Беларуси для мужчин установлен в 63 года, для женщин — 58 лет.

Для назначения пенсии по возрасту мужчинам необходимо иметь общий стаж работы не менее 25 лет, женщинам — не менее 20. При этом их страховой стаж должен составлять не менее 20 лет (учитывается время, когда уплачивались взносы в ФСЗН).