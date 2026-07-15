Минтруда пояснило, что включается в стаж для назначения пенсии

Уточняется, что при назначении пенсии по возрасту подсчитывается страховой стаж.
В ведомстве пояснили, что период обучения на дневном отделении учитывается при определении общего трудового стажа, но это время не входит в страховой стаж. А вот период отработки по распределению включается в стаж для расчета пенсии, поскольку выпускник уже официально трудоустроен и его наниматель уплачивает взносы в ФСЗН.
«Это официальное трудоустройство с заключением трудового договора (контракта) и уплатой обязательных страховых взносов в ФСЗН», — пояснили в Минтруда.
Там также напомнили, что пенсионный возраст в Беларуси для мужчин установлен в 63 года, для женщин — 58 лет.
Для назначения пенсии по возрасту мужчинам необходимо иметь общий стаж работы не менее 25 лет, женщинам — не менее 20. При этом их страховой стаж должен составлять не менее 20 лет (учитывается время, когда уплачивались взносы в ФСЗН).