Еще 35 объектов «Пилара» доступны для размещения оборудования в Приволжье

«Как для технологичной компании нам важно, чтобы инфраструктура Т2 развивалась не только с учетом важнейших критериев качества, но и максимально быстро. Такая потребность объясняется ростом объемов потребления трафика в регионах “Волги” и необходимостью постоянно усиливать сеть для планомерного улучшения качества мобильного интернета и голосовой связи. Компания “Пилар” демонстрирует стремительные темпы расширения сети АМС, в прошлом году в развитие своей инфраструктуры в Поволжье оператор вложил почти 290 млн рублей. Все это дает Т2 необходимый запас прочности и позволяет нам планировать свои действия на несколько шагов вперед».