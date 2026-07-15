Оперштаб подтвердил стабилизацию рынка топлива в Прикамье

По информации ПАО «Лукойл», в текущем году рост суточного потребления топлива составил 34% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Несмотря на резкий скачок спроса, компания сохраняет стабильные объемы поставок и высокий уровень реализации. Для бесперебойного обслуживания клиентов на АЗС выведен максимальный штат персонала.