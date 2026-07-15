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Оперштаб подтвердил стабилизацию рынка топлива в Прикамье

Повысить объемы горючего на АЗС помогли организация дополнительных поставок и перестройка логистических цепочек.

Источник: Комсомольская правда

Ситуация на топливном рынке Пермского края стабилизируется. Об этом сообщили в администрации губернатора Прикамья по итогам заседания оперативного штаба по топливному обеспечению.

Как отметили в ведомстве, совместная работа с поставщиками, организация дополнительных поставок и перестройка логистических цепочек за последнюю неделю позволили значительно повысить объемы горючего на автозаправочных станциях края.

По информации ПАО «Лукойл», в текущем году рост суточного потребления топлива составил 34% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Несмотря на резкий скачок спроса, компания сохраняет стабильные объемы поставок и высокий уровень реализации. Для бесперебойного обслуживания клиентов на АЗС выведен максимальный штат персонала.

В ближайшие два дня сеть заправок продолжит расширяться: компания «Нефтехимпром» планирует возобновить работу части своих станций в Нытве, Добрянке, Горнозаводске, а также частично в Перми. Чтобы гарантировать стабильность снабжения, участники рынка продолжают корректировать маршруты и графики доставки.

Помимо вопросов логистики, в ходе заседания обсуждались дополнительные меры по повышению эффективности использования топливных ресурсов. Реализация этих шагов должна обеспечить полную стабилизацию обстановки в регионе.

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