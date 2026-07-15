Редчайшие белые львята родились в крымском сафари-парке

К слову, год назад Олег Зубков оказался на больничной койке после встречи с одним из своих питомцев. В июне 2025 на него напал 250-килограммовый лев, когда мужчина выходил из вольера после кормления хищника. Отбиться от разъяренного зверя помогли Татьяна Алексагина и случайный посетитель Алексей Данилов. С тяжелыми травмами — поврежденными грудью, легким и гортанью — директора доставили в больницу Симферополя, откуда санавиацией перевезли в Краснодар на операцию. В клинике он провел 10 дней. Сегодня Олег Зубков чувствует себя хорошо и, как видно, полностью вернулся к любимому делу — заботе о своих хищниках и их потомстве.