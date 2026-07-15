Редчайшие белые львята родились в крымском сафари-парке

Белоснежное чудо случилось в крымском сафари-парке — у пары львов родились два редчайших детеныша. Малыши с ослепительно-белой шерстью появились на свет всего три недели назад и уже радуют сотрудников парка своим здоровьем и упитанностью. Как белым львятам удалось унаследовать окрас отца и почему эти животные занесены в Международную Красную книгу — читайте в материале «АиФ-Крым».
Белоснежное пополнение: в крымском сафари-парке появились на свет редкие львята
В Крыму случилось радостное пополнение — на свет появились два белоснежных львенка разных полов.
Как сообщили в пресс-службе сафари-парка «Тайган», мальчик и девочка — настоящая «золотая пара» для мирового зоопаркового сообщества. Таких животных на всей планете насчитывается всего около 300 особей, поэтому каждое рождение белого львенка — событие мирового масштаба.
«Их можно пересчитать по пальцам, они есть не у всех. Появление таких малышей — большая радость для нас», — рассказал директор парка Олег Зубков в видео, опубликованном в соцсетях.
При этом, добавил он, в природе белых львов не встретишь.
«Они живут только в зоопарках. В природе их нет, как и белых тигров», — сказал Зубков.
Напомним, белые львы — не альбиносы и не отдельный подвид. Они относятся к общему виду Panthera leo, а их необычный окрас — это результат редкой генетической мутации. Из-за рецессивного гена, снижающего выработку меланина, цвет шерсти варьируется от кремово-бежевого до ослепительно-белого.
Как отмечает пресс-секретарь парка Татьяна Алексагина, львята рождаются в Крыму достаточно часто, но в этом году особенно урожайный сезон.
«У всех крупных кошек родились малыши. Все здоровы, все кормятся у родителей, искусственников в этом году практически нет», — отметила она.
Мама-рыжая, папа — белый: как получились «снежки»
Что удивительно, но мама львят — обычная рыжая львица, а вот отец — белый. Это, как отметил Олег Зубков, уже не первое потомство пары, но раньше все их детеныши рождались рыжими. Однако в этот раз природа решила сделать все иначе: малыши полностью унаследовали окрас отца.
Пока что львятам всего три недели, они полностью на грудном вскармливании и питаются исключительно материнским молоком. Татьяна Алексагина отметила, что львица — очень заботливая мать с ангельским характером.
«Малыши толстенькие, упитанные и, на удивление, белые, как снежки. Мама у них очень хорошая, заботливая, без проблем отдает котят на осмотр ветеринарам», — рассказала она.
Олег Зубков, держа малышей на руках, назвал их «качественными бутузами» и подтвердил, что такие белые львята — большая редкость.
Кстати, в парке уже растут и другие белые львы, которые вскоре тоже могут дать потомство. На вопрос о том, будут ли приостанавливать размножение «больших кошек» в следующий раз, Олег Зубков ответил категорично:
«Нет, конечно. У нас нет таких планов по приостановке рождаемости. Будем, друзья, всех кормить».
К слову, год назад Олег Зубков оказался на больничной койке после встречи с одним из своих питомцев. В июне 2025 на него напал 250-килограммовый лев, когда мужчина выходил из вольера после кормления хищника. Отбиться от разъяренного зверя помогли Татьяна Алексагина и случайный посетитель Алексей Данилов. С тяжелыми травмами — поврежденными грудью, легким и гортанью — директора доставили в больницу Симферополя, откуда санавиацией перевезли в Краснодар на операцию. В клинике он провел 10 дней. Сегодня Олег Зубков чувствует себя хорошо и, как видно, полностью вернулся к любимому делу — заботе о своих хищниках и их потомстве.