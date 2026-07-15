В Воронеже объявили угрозу удара БПЛА

БРЯНСК, 15 июл — РИА Новости. Тревога в связи с угрозой удара БПЛА объявлена в Воронеже, сообщил губернатор Александр Гусев.
«Воронеж — тревога в связи с угрозой непосредственного удара БПЛА. Работают системы оповещения», — написал он на платформе «Макс».
Губернатор рекомендовал жителям Воронежа зайти в помещения и отойти от окон. Тех, кто заметит БПЛА, Гусев призвал сразу уходить из зоны его видимости и позвонить по телефону 112.
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