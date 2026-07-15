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В Ростовской области на стоянке сгорело семь автомобилей

В Неклиновском районе Ростовской области сгорело семь автомобилей. ЧП произошло утром 15 июля на открытой стоянке в селе Новобессергеневка, сообщили в ГУ МЧС России по Ростовской области.

В Неклиновском районе Ростовской области сгорело семь автомобилей. ЧП произошло утром 15 июля на открытой стоянке в селе Новобессергеневка, сообщили в ГУ МЧС России по Ростовской области.

К моменту прибытия двух пожарных расчетов пламя распространилось на 40 квадратных метрах стоянки. В результате случившегося пострадал 30-летний мужчина.

Предварительной причиной пожара стало грубое нарушения правил пожарной безопасности при использовании легковоспламеняющихся жидкостей (ЛВЖ). По данным экспертов, причиной ЧП стала «кустарная» заправка автомобиля в необорудованном месте.

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