Поступательное движение. Кто победит в споре между технарями и гуманитариями

Все выбирают свою будущую профессию по-разному. За кого-то решают родители. А некоторым — хоть бы куда, лишь бы диплом получить. Кто-то тщательно взвешивает все за и против, понимая ответственность шага. На этом фоне особенно заметен тренд: всё больше молодых людей на Дону осознанно делают ставку на технические специальности.