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Шуваев: 1,2 млрд рублей дополнительно направят на капремонт дорог в Белгороде

В 2026 году на капитальный ремонт дорог в Белгороде дополнительно направят 1,2 млрд руб. В период с середины августа до конца октября планируют отремонтировать еще пять участков общей протяженностью свыше 3,7 км. Об этом 15 июля рассказал в своем Telegram-канале врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев.

Источник: Коммерсантъ

В 2026 году на капитальный ремонт дорог в Белгороде дополнительно направят 1,2 млрд руб. В период с середины августа до конца октября планируют отремонтировать еще пять участков общей протяженностью свыше 3,7 км. Об этом 15 июля рассказал в своем Telegram-канале врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев.

В дополненный список ремонта дорог внесли следующие пункты:

улица Буденного — от улицы Губкина до улицы Конева;

улица Калинина — от Белгородского проспекта до улицы Индустриальной;

Гражданский проспект — от улицы Попова до улицы Вокзальной;

улица Вокзальная — от Гражданского проспекта до улицы Преображенской;

второй этап ремонта улицы Чумичова — от Белгородского проспекта до улицы 3-го Интернационала.

По информации главы региона, в сравнении с прошлым годом объем ямочного ремонта в Белгороде вырос почти в пять раз. Износ дорожной сети составляет около 50%. На шести участках дорог общей протяженностью 3,4 км работы либо уже завершены, либо идут в настоящее время.

«В 2027 году отремонтируем еще 13 участков, что составит уже 18 км городских дорог», — отметил господин Шуваев.

Одновременно продолжается обновление дорожной сети по всему региону. По данным региональных властей, накануне был завершен ремонт трех участков:

В Белгородском округе по национальному проекту «Инфраструктура для жизни» обновили 1,4 км дороги к Комсомольскому, которая напрямую связывает поселок с федеральной трассой М-2.

В Разумном по программе дорожных работ обновили участок Белгород — Шебекино — Волоконовка протяженностью 1,5 км. Помимо полотна, отремонтирован мост через реку Разумная и остановки общественного транспорта, восстановлены тротуары и разделительная полоса.

Также по нацпроекту приведено к нормативу 1,2 км подъезда к селу Ураково в Красненском округе. Участок заканчивается в центре населенного пункта на улице Гагарина.

«Современные и безопасные дороги — это комфорт каждого, кто передвигается на автомобильном транспорте. Работу будем продолжать, чтобы поездки стали удобнее», — подчеркнул Александр Шуваев.

На прошлой неделе «Ъ-Черноземье» также сообщал, что Управление автомобильной магистрали Москва — Харьков Федерального дорожного агентства (УПРДОР) заключило контракт с ООО «Белдорстрой» на содержание дороги «М-2 “Крым” Москва — Тула — Орел — Курск — Белгород — граница с Украиной — Прохоровка — Губкин — Р-298 Курск — Воронеж — автомобильная дорога Р-22 “Каспий”» в Белгородской области. Компания была единственным участником торгов и не стала снижать начальную цену в размере 225,3 млн руб.

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