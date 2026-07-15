Власти Калининграда утвердили порядок работы городской похоронной службы

Документ определяет полномочия службы, перечень гарантированных бесплатных услуг по погребению, а также требования к качеству их оказания. Согласно утвержденному порядку, специализированная служба будет обеспечивать на безвозмездной основе оформление необходимых документов, предоставление и доставку гроба и других похоронных принадлежностей, перевозку тела на кладбище и само погребение. Эти услуги предоставляются супругу, родственникам, законному представителю умершего или другому лицу, взявшему на себя организацию похорон.