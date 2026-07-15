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Власти Калининграда утвердили порядок работы городской похоронной службы

Документ также запрещает специализированной службе навязывать гражданам платные услуги.

Администрация Калининграда утвердила порядок деятельности специализированной службы по вопросам похоронного дела. Соответствующий документ опубликован на сайте городской администрации.

Документ определяет полномочия службы, перечень гарантированных бесплатных услуг по погребению, а также требования к качеству их оказания. Согласно утвержденному порядку, специализированная служба будет обеспечивать на безвозмездной основе оформление необходимых документов, предоставление и доставку гроба и других похоронных принадлежностей, перевозку тела на кладбище и само погребение. Эти услуги предоставляются супругу, родственникам, законному представителю умершего или другому лицу, взявшему на себя организацию похорон.

Отдельно регламентирован порядок захоронения граждан, у которых отсутствуют родственники или иные лица, готовые организовать похороны, а также умерших, чья личность не была установлена. В таких случаях погребение будет осуществляться специализированной службой после получения соответствующих материалов от правоохранительных органов, медицинских организаций или Бюро судебно-медицинской экспертизы.

Документ также запрещает специализированной службе навязывать гражданам платные услуги. При этом родственники умершего вправе самостоятельно приобретать дополнительные ритуальные услуги сверх гарантированного перечня.

Постановлением установлены и требования к качеству предоставляемых услуг. В частности, определены характеристики гроба, регистрационной таблички и надмогильного колышка, а также параметры перевозки и захоронения. Так, для бесплатного погребения предусмотрен деревянный гроб размером 180 на 60 сантиметров, а перевозка должна осуществляться автокатафалком вместимостью не менее 11 посадочных мест.

Кроме того, в помещениях для приема заказов на погребение должна размещаться информация о гарантированном перечне бесплатных услуг, правилах работы городских кладбищ, порядке получения социального пособия на погребение и образцах похоронных принадлежностей.

Постановление вступает в силу после официального опубликования.

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