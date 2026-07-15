Алгоритм действий при угрозе беспилотников и ракетной опасности

Сигналы «угроза БПЛА», «ракетная опасность» и «воздушная тревога» используются для предупреждения жителей о разных типах угроз и требуют от людей определенных действий. Главная их задача — как можно быстрее донести информацию об опасности и помочь правильно сориентироваться в экстренной ситуации. Как устроена эта система в 2026 году, чем отличаются разные виды предупреждений и что делать после получения сигнала — в материале «Газеты.Ru».
Система оповещения: как это работает сегодня.
Сигналы гражданской обороны — это условные команды, которые транслируются через единую систему оповещения и содержат четкие указания для служб, ведомств и населения. С 2021 года по инициативе МЧС в России был введен единый сигнал ~ «Внимание всем!»~ — именно он запускает всю цепочку оповещения. Однако на практике, особенно с 2022 года, в регионах появились и дополнительные сигналы, уточняющие характер угрозы.
Сегодня система оповещения работает следующим образом: решение о подаче сигнала принимает глава региона или муниципалитета, после чего задействуются все доступные каналы — от уличных сирен до push-уведомлений в смартфонах.
Первый заместитель начальника Российского центра подготовки спасателей МЧС Александр Гофштейн в беседе с «Газетой.Ru» разъяснил принципы: сигнал «Внимание всем!» запускается через электромеханические сирены и спецкомплексы на крышах зданий. Услышав тревогу, жителям следует сразу включить ТВ или радио для получения официальных инструкций. Если звук сирены не достает до отдельных районов, используются автомобили с громкоговорителями.
В 2026 году МЧС активно развивает и цифровые каналы: мобильное приложение «МЧС России» включено в «белый список» сервисов, доступ к которым сохраняется даже при ограничениях связи. Кроме того, ведомство ведет работу по сопряжению приложения с национальным мессенджером «Макс».
Основные сигналы гражданской обороны.
Система оповещения предусматривает несколько базовых сигналов:
* «Воздушная тревога» — непосредственная угроза удара с воздуха (ракеты, авиация, БПЛА).
Единый алгоритм действий при любой угрозе с воздуха.
Эти правила универсальны для сигналов «Ракетная опасность», «Воздушная тревога» и «Угроза атаки БПЛА».
Перед тем как покинуть помещение:
* отключите газ, воду и электричество;
Что делать при поиске укрытия:
1. Спуститесь в подвал, цокольный этаж, подземный паркинг или метро.
Самое важное — как можно быстрее попасть в ближайшее укрытие или защитное сооружение, отметил в разговоре с «Газетой.Ru» председатель Высшего совета Российского союза спасателей Алексей Дударев.
Ракетная опасность: что нужно знать отдельно.
Этот сигнал — один из самых серьезных, и у него есть свои особенности:
* Как отличить по сирене: в некоторых регионах (например, в Воронежской области) при ракетной опасности сирена звучит двукратно, тогда как при угрозе БПЛА — однократно. Это сделано намеренно, чтобы жители могли понять уровень угрозы еще до получения официального сообщения.
Эти нюансы отличают ракетную угрозу от атаки БПЛА, где у вас может быть чуть больше времени для маневра.
Действия в зависимости от вашего местонахождения: ключевые нюансы.
Общий алгоритм применим везде, но в некоторых местах есть свои особенности:
* Если вы в торговом центре: оставайтесь внутри здания — его стены часто прочные и могут стать временной защитой. Немедленно отойдите от витрин, стеклянных перегородок и входных групп. Переместитесь в центральную часть здания или, если есть, в подвальный этаж. Следуйте указаниям персонала — в ТЦ обычно есть планы эвакуации и заранее определенные безопасные зоны.
Особенности угрозы БПЛА: что изменилось в 2026 году.
Сигнал «Беспилотная опасность» означает, что дроны обнаружены в соседних регионах. Если угроза становится реальной для конкретного населенного пункта, сигнал повышается до «Угроза атаки беспилотника».
Как распознать БПЛА в воздухе:
* звук резкий, высокочастотный, похожий на гул роя пчел или работу мелкого мотора (газонокосилки, мопеда);
Заметив такие признаки, немедленно следуйте общему алгоритму укрытия. Если укрытия нет — лягте на землю лицом вниз, прикрыв голову руками или сумкой.
В 2026 году в ряде регионов (например, в Томской области) оборудованы специализированные укрытия от БПЛА — почти 70 таких объектов.
~Строгие запреты при обнаружении БПЛА или его обломков:~
* категорически запрещено трогать упавшие беспилотники, подходить к ним, фотографировать или снимать видео;
Например, глава Геленджика Алексей Богодистов призвал жителей: «Оставайтесь в укрытии до официального сообщения об отмене угрозы. Сохраняйте спокойствие, не паникуйте, не распространяйте непроверенную информацию». Он также напомнил, что съемка и публикация материалов о работе ПВО и спецслужб строго запрещены законом.
Эти простые правила могут спасти жизнь — вашу и ваших близких.