Алгоритм действий при угрозе беспилотников и ракетной опасности

Сигналы «угроза БПЛА», «ракетная опасность» и «воздушная тревога» используются для предупреждения жителей о разных типах угроз и требуют от людей определенных действий. Главная их задача — как можно быстрее донести информацию об опасности и помочь правильно сориентироваться в экстренной ситуации. Как устроена эта система в 2026 году, чем отличаются разные виды предупреждений и что делать после получения сигнала — в материале «Газеты.Ru».

Источник: Газета.Ру

Сигналы «угроза БПЛА», «ракетная опасность» и «воздушная тревога» используются для предупреждения жителей о разных типах угроз и требуют от людей определенных действий. Главная их задача — как можно быстрее донести информацию об опасности и помочь правильно сориентироваться в экстренной ситуации. Как устроена эта система в 2026 году, чем отличаются разные виды предупреждений и что делать после получения сигнала — в материале «Газеты.Ru».

Система оповещения: как это работает сегодня.

Сигналы гражданской обороны — это условные команды, которые транслируются через единую систему оповещения и содержат четкие указания для служб, ведомств и населения. С 2021 года по инициативе МЧС в России был введен единый сигнал ~ «Внимание всем!»~ — именно он запускает всю цепочку оповещения. Однако на практике, особенно с 2022 года, в регионах появились и дополнительные сигналы, уточняющие характер угрозы.

Сегодня система оповещения работает следующим образом: решение о подаче сигнала принимает глава региона или муниципалитета, после чего задействуются все доступные каналы — от уличных сирен до push-уведомлений в смартфонах.

Первый заместитель начальника Российского центра подготовки спасателей МЧС Александр Гофштейн в беседе с «Газетой.Ru» разъяснил принципы: сигнал «Внимание всем!» запускается через электромеханические сирены и спецкомплексы на крышах зданий. Услышав тревогу, жителям следует сразу включить ТВ или радио для получения официальных инструкций. Если звук сирены не достает до отдельных районов, используются автомобили с громкоговорителями.

В 2026 году МЧС активно развивает и цифровые каналы: мобильное приложение «МЧС России» включено в «белый список» сервисов, доступ к которым сохраняется даже при ограничениях связи. Кроме того, ведомство ведет работу по сопряжению приложения с национальным мессенджером «Макс».

Основные сигналы гражданской обороны.

Система оповещения предусматривает несколько базовых сигналов:

* «Воздушная тревога» — непосредственная угроза удара с воздуха (ракеты, авиация, БПЛА).



* «Ракетная опасность» — зафиксирован пуск ракет с угрозой поражения населенного пункта.



* «Беспилотная опасность» или «Угроза атаки БПЛА» — обнаружены беспилотники вблизи границ или возникла прямая угроза.



* «Радиационная опасность» — угроза или обнаружение радиоактивного заражения.



* «Химическая тревога» — угроза химического или бактериологического заражения.



* «Угроза катастрофического затопления» — высокая вероятность разрушения гидротехнических сооружений или стихийного бедствия.

Единый алгоритм действий при любой угрозе с воздуха.

Эти правила универсальны для сигналов «Ракетная опасность», «Воздушная тревога» и «Угроза атаки БПЛА».

Перед тем как покинуть помещение:

* отключите газ, воду и электричество;



* возьмите документы, деньги, лекарства, телефон;



* соберите «тревожный чемоданчик» — запас воды и продуктов на сутки, фонарик с батарейками, аптечку;



* оповестите соседей (возможно, они не слышали сигнал);



* не пользуйтесь лифтом.

Что делать при поиске укрытия:

1. Спуститесь в подвал, цокольный этаж, подземный паркинг или метро.



2. Если такой возможности нет — зайдите в помещение без окон с капитальными стенами (коридор, ванная, кладовая).



3. На улице ищите ближайшее капитальное здание, подземный переход или бетонное сооружение.



4. Держитесь подальше от окон и стеклянных конструкций



5. Оставайтесь в укрытии до официального сигнала «Отбой».

Самое важное — как можно быстрее попасть в ближайшее укрытие или защитное сооружение, отметил в разговоре с «Газетой.Ru» председатель Высшего совета Российского союза спасателей Алексей Дударев.

Ракетная опасность: что нужно знать отдельно.

Этот сигнал — один из самых серьезных, и у него есть свои особенности:

* Как отличить по сирене: в некоторых регионах (например, в Воронежской области) при ракетной опасности сирена звучит двукратно, тогда как при угрозе БПЛА — однократно. Это сделано намеренно, чтобы жители могли понять уровень угрозы еще до получения официального сообщения.



* Главное правило — «двух стен»: при ракетном ударе время на укрытие минимально (ракета может достичь цели за 2−5 минут). Поэтому между вами и улицей должно быть минимум две капитальные (несущие) стены. Идеальное место — угол, образованный двумя несущими стенами. Автомобили, легкие постройки, тенты, остановочные павильоны не обеспечат защиты.



* Если вы в многоэтажном доме: не пытайтесь бежать в подвал, если он далеко — лучше зайдите в ближайшую внутреннюю комнату без окон (санузел, коридор, кладовую) и сядьте на пол у внутренней стены. Время работает против вас, каждая секунда на счету.



* Если вы за городом или в частном доме: спускайтесь в подвал или погреб. Если их нет — ложитесь на пол в центре комнаты, подальше от наружных стен и окон.

Эти нюансы отличают ракетную угрозу от атаки БПЛА, где у вас может быть чуть больше времени для маневра.

Действия в зависимости от вашего местонахождения: ключевые нюансы.

Общий алгоритм применим везде, но в некоторых местах есть свои особенности:

* Если вы в торговом центре: оставайтесь внутри здания — его стены часто прочные и могут стать временной защитой. Немедленно отойдите от витрин, стеклянных перегородок и входных групп. Переместитесь в центральную часть здания или, если есть, в подвальный этаж. Следуйте указаниям персонала — в ТЦ обычно есть планы эвакуации и заранее определенные безопасные зоны.



* Если вы на улице: не пытайтесь укрыться в автомобиле или под легким навесом — они не дадут защиты. Бегите к ближайшему капитальному зданию, подземному переходу или бетонному сооружению. Если ничего нет, лягте на землю лицом вниз, прикрыв голову.



* Если вы дома: спускайтесь в подвал, а если его нет — во внутреннюю комнату без окон (коридор, ванная, кладовая). Закройте шторы, чтобы уменьшить разлет осколков стекол.



* Если вы в транспорте: (за рулем или в автобусе) — немедленно остановитесь (не создавая помех), покиньте салон и ищите стационарное укрытие по тем же правилам. Не оставайтесь внутри машины.

Особенности угрозы БПЛА: что изменилось в 2026 году.

Сигнал «Беспилотная опасность» означает, что дроны обнаружены в соседних регионах. Если угроза становится реальной для конкретного населенного пункта, сигнал повышается до «Угроза атаки беспилотника».

Как распознать БПЛА в воздухе:

* звук резкий, высокочастотный, похожий на гул роя пчел или работу мелкого мотора (газонокосилки, мопеда);



* траектория полета ровная и четкая, иногда видны световые огни или металлический блеск корпуса.

Заметив такие признаки, немедленно следуйте общему алгоритму укрытия. Если укрытия нет — лягте на землю лицом вниз, прикрыв голову руками или сумкой.

В 2026 году в ряде регионов (например, в Томской области) оборудованы специализированные укрытия от БПЛА — почти 70 таких объектов.

~Строгие запреты при обнаружении БПЛА или его обломков:~

* категорически запрещено трогать упавшие беспилотники, подходить к ним, фотографировать или снимать видео;



* при обнаружении дрона или его частей немедленно сообщите по номеру 112 или 102.

Например, глава Геленджика Алексей Богодистов призвал жителей: «Оставайтесь в укрытии до официального сообщения об отмене угрозы. Сохраняйте спокойствие, не паникуйте, не распространяйте непроверенную информацию». Он также напомнил, что съемка и публикация материалов о работе ПВО и спецслужб строго запрещены законом.

Эти простые правила могут спасти жизнь — вашу и ваших близких.

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