Кто победит в споре между технарями и гуманитариями

Все выбирают свою будущую профессию по-разному. За кого-то решают родители. А некоторым — хоть бы куда, лишь бы диплом получить. Кто-то тщательно взвешивает все за и против, понимая ответственность шага. На этом фоне особенно заметен тренд: всё больше молодых людей на Дону осознанно делают ставку на технические специальности.
Почему именно они становятся приоритетом? Что изменилось в восприятии инженерных профессий? Разбирался Rostov.aif.ru.
Реальные запросы.
В этом году выпускница сельской школы Арина Б., вопреки стереотипам о «неженской профессии», решила подавать документы на одно из технических направлений. У девушки есть все шансы пройти на бюджет: она суммарно набрала 240 баллов на ЕГЭ. Юная дончанка пока выбирает между двумя крупными университетами. Сдав математику, русский язык и физику, она планирует стать инженером-гидравликом и работать на крупном ростовском предприятии.
Девушка родилась и выросла в селе Синявском (примерно в 40 км от Ростова). После окончания вуза она намерена остаться на малой родине и внести свой вклад в развитие экономики региона. Для абитуриентки принципиален вопрос предоставления общежития: она хочет жить ближе к кампусу, чтобы не тратить часы на дорогу и полностью погрузиться в учёбу.
Таких девушек, как Арина, много. И парни, конечно же, не отстают. Молодёжь выбирает технические специальности не из-за моды, а из-за понятных перспектив. В Донском государственном аграрном университете фиксируют рост заявок на «Агрономию» и «Электроэнергетику». В Донском государственном техническом университете лидируют «Строительство», «Информационные системы и технологии», «Машиностроение». На технические направления здесь подано более 49 тысяч заявлений, сообщили редакции в пресс-службе вуза.
«Повышение спроса на технические специальности обусловлено кадровым запросом реального сектора экономики, мерами господдержки и технологической модернизацией производств. Эти факторы существенно повысили статус, гарантии трудоустройства и доходность инженерно-технических профессий», — рассказал редакции и.о. проректора по учебной работе опорного вуза Степан Буряков.
Всё чаще вузы делают ставку на практику: студенты получают навыки на реальных производствах. Более того, как пояснили нам в Южном федеральном университете, образовательные учреждения живо откликаются на запросы предприятий относительно подготовки молодых инженерных кадров. Так, в этом году увеличено количество бюджетных мест по инженерным группам специальностей, а средний проходной балл скорректирован, что расширило возможности для абитуриентов.
«Это решение напрямую связано с кадровым запросом со стороны высокотехнологичных отраслей промышленности и задачей по обеспечению технологического суверенитета страны», — подчеркнула ректор ЮФУ Инна Шевченко.
Как пояснила редакции ответственный секретарь приёмной комиссии Донского ГАУ Анастасия Онуфриенко, профильные предприятия региона активно участвуют в формировании учебных планов и приёмной кампании на направления подготовки рабочих кадров.
«В целом, наблюдается тенденция к увеличению востребованности прикладных инженерных и рабочих кадров для агропромышленного комплекса», — резюмировала сотрудник вуза.
Профессиональная идентичность.
Профориентологи и психологи подчёркивают: у инженерных направлений, действительно, много преимуществ. Однако каждый абитуриент должен понимать, что при подаче документов в тот или иной вуз делает свой судьбоносный выбор.
«Поступление в вуз — это важный этап формирования личности, один из ключевых кризисов развития, обозначающий переход от подросткового возраста к ранней взрослости. В этот период активно формируется профессиональная идентичность. Ориентироваться при выборе профессии стоит именно на внутренние мотивы: в таком случае устойчивость к академическим стрессам резко возрастает, а вовлечённость в учебный процесс становится осознанной», — комментирует психолог Полина Эйкен.
Статистика приёма на Дону показывает чёткий вектор: региону нужны прикладные инженерные, агро- и IT-кадры. Университеты расширяют практику на реальных производствах, внедряют целевое обучение и модернизируют программы под запросы промышленности. Технические профессии сегодня — это не про «пыльные цеха», а про современные технологии, стабильный доход и реальное влияние на экономику.