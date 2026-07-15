Лежала в канаве больше суток: в Калининграде нашли живой 93-летнюю пенсионерку, пропавшую три дня назад (фото, видео)

«Состояние у неё удовлетворительное, всё хорошо у неё, давление в норме. Сейчас в больницу повезут. Маму искали детективы, сотрудники полиции, и другие люди помогали: все дружно и все вместе её нашли. Всем большое спасибо за помощь, за то, что спасли маму! Тут поля в районе аэродрома Девау», — эмоционально описывает собеседница «Клопс» происходящее в среду, 15 июля.