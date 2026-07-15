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Лежала в канаве больше суток: в Калининграде нашли живой 93-летнюю пенсионерку, пропавшую три дня назад (фото, видео)

Женщину страдает деменцией и имеет кардиостимулятор.

Источник: Клопс.ru

В Калининграде нашли живой 93-летнюю пенсионерку, пропавшую три дня назад на улице Орудийной. Об этом «Клопс» рассказала дочь пенсионерки.

По словам Марины Михайловны, в данный момент она вместе с мамой находится в машине скорой помощи.

«Состояние у неё удовлетворительное, всё хорошо у неё, давление в норме. Сейчас в больницу повезут. Маму искали детективы, сотрудники полиции, и другие люди помогали: все дружно и все вместе её нашли. Всем большое спасибо за помощь, за то, что спасли маму! Тут поля в районе аэродрома Девау», — эмоционально описывает собеседница «Клопс» происходящее в среду, 15 июля.

Дочь пенсионерки добавила, что ей помогали полицейские по имени Константин и Артём, а также детектив Алексей Викторович Бормисов. Им удалось отследить путь пожилой женщины по камерам видеонаблюдения.

Со стороны улицы Орудийной она отправилась в сторону Пригородной. В том направлении пошли полицейские и Алексей Бормисов, они и заметили женщину в канаве за промзоной. Пенсионерка могла говорить и очень хотела пить. Её вытащили и передали сотрудникам скорой помощи.

Вера Ивановна ушла из дома на ул. Орудийной 12 июля и пропала. Родные опасались за её жизнь, так как у женщины установлен кардиостимулятор.

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