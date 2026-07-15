В Калининградской области стартовал новый сезон сбора макулатуры в рамках всероссийской акции «БумБатл». Как сообщает пресс-служба областного правительства, в акции участвовать могут все желающие: как семьи, так и коллективы.
Оператором по вывозу макулатуры является «ЕСОО», сопровождение образовательных организаций осуществляют Калининградский центр экологии, краеведения и туризма и региональное отделение Всероссийского движения «Экосистема».
Из школ и садиков «ЕСОО» вывозит бумагу по заявкам по номеру 8 (906) 218−43−18.
На территории Советского, Неманского, Славского и Краснознаменского районов вывоз макулатуры осуществляет местный предприниматель: 8 (911) 859−61−22.
Остальным можно сдавать макулатуру через контейнеры для раздельного сбора картона «ЕСОО» с обязательной регистрацией результата на официальном сайте акции. Список площадок здесь.
В прошлом сезоне в Калининградской области собрали 87 тонн макулатуры.