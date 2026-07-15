Десять улиц планируют включить в грузовой каркас Ростова

При этом в сентябре 2025 года на пяти участках дороги разрешили проезд для грузовиков массой до 26 тонн, а в апреле 2026 года на десяти въездах в город в часы пик открыли проезд для большегрузов массой до 12 тонн. Ранее могли проезжать машины с массой в 3,5 тонны.