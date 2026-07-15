Юрист пояснил, почему рискованно хранить фото паспорта в телефоне

«С развитием нейросетей на имя человека, паспорт которого оказался в “плохих” руках, оформляются займы, которые он не брал. Появляются долги, начисляются проценты и штрафы, портится кредитная история. Человек может узнать о проблеме не сразу, например, когда начинает поступать давление от коллекторов или приходит уведомление о просрочке», — сказал Ключко «Газете.Ru».