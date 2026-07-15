Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Юрист пояснил, почему рискованно хранить фото паспорта в телефоне

Адвокат Ключко: мошенники могут оформить займ по фото паспорта в телефоне.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Хранение фото паспорта в телефоне может привести к тому, что мошенники оформят займы на имя владельца, предупредил руководитель адвокатского филиала «Ключко, Ландау и партнеры» адвокат Антон Ключко.

«С развитием нейросетей на имя человека, паспорт которого оказался в “плохих” руках, оформляются займы, которые он не брал. Появляются долги, начисляются проценты и штрафы, портится кредитная история. Человек может узнать о проблеме не сразу, например, когда начинает поступать давление от коллекторов или приходит уведомление о просрочке», — сказал Ключко «Газете.Ru».

По словам эксперта, некоторые микрофинансовые организации предлагают быстрые займы онлайн с упрощенной идентификацией: для суммы до 15 тысяч рублей достаточно указать паспортные данные и приложить фото или скан документа, отметил Ключко.

Если снимки паспорта хранятся в телефоне и попадают в руки злоумышленников, они могут подать заявки сразу в несколько МФО, а нейросети помогают сгенерировать фото владельца с паспортом для подтверждения личности, пояснил адвокат.

Если займ уже оформлен, Ключко посоветовал написать заявление в полицию и обратиться в кредитную организацию с требованием признать договор недействительным, а в случае отказа — подать в суд.