Имущество воронежского «Евродорстроя» продают на банкротных торгах за 1,5 млрд

«Евродортрест» банкротится с 2023 года по иску ростовского ООО «Управление по строительству искусственных сооружений» (строительство мостов и туннелей), которое контролирует краснодарская предпринимательница Лариса Куц. Конкурсное производство в компании ввели в мае 2025 года, управляющим был утвержден Виктор Миненко. В декабре господина Миненко по его просьбе освободили от этих обязанностей — 20 августа суд планирует рассмотреть вопрос утверждения нового управляющего или закрытия дела. Также на 6 октября запланировано заседание по вопросу привлечения контролирующих должника лиц к субсидиарной ответственности. Речь идет о Ваграме Хачатряне и Вагане (Ваграмовиче) Хачатряне.