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Сбил электросамокат: как получить компенсацию за лечение и вещи

Алгоритм действий подсказали эксперты портала «Объясняем.РФ».

Электросамокатчики на тротуарах — привычная картина в Волгограде, и в любом другом городе России, и наезд на пешехода — не редкость. Платформа «Объясняем.РФ» разъяснила, что делать при аварии с самокатом и как получить компенсацию.

Первым делом нужно вызвать скорую по номеру 112, чтобы пострадавшему зафиксировали травмы. Затем вызывают ГАИ — происшествие с самокатом приравнивается к ДТП, и виновник обязан дождаться инспекторов. Побег с места аварии или алкогольное опьянение станут отягчающими обстоятельствами.

Нужно записать данные виновника и свидетелей, снять фото и видео места аварии, травм и поврежденных вещей. Если самокат арендованный, фотографируют его номер и пишут в поддержку сервиса.

За легкий или средней тяжести вред здоровью виновнику грозит административная ответственность. При тяжком вреде или гибели пострадавшего дело может перейти в уголовную плоскость. Потерпевший вправе требовать оплату лечения, морального вреда, ремонта вещей и утраченного заработка.

Для компенсации заключите письменное соглашение с паспортными данными сторон, суммой ущерба и сроками выплаты. Приложите решение по ДТП, фото происшествия, медсправки и чеки. Деньги передаются переводом или наличными под расписку.

Если виновник отказывается платить, обращайтесь в суд: иски до 50 тысяч рублей рассматривает мировой суд, свыше — районный.

Ранее сообщалось, что является причиной увольнения зумеров.