Поиск Яндекса
Ричмонд
+25°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Пионерском отремонтируют променад и центральный спуск к морю

На работы потратят свыше 12 млн рублей.

Источник: Клопс.ru

В Пионерском выделяют 9,1 миллиона на капитальный ремонт спуска к морю в районе улицы Портовой и ещё три миллиона — на ремонт променада. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

До 15 декабря подрядчик должен привести в порядок лестницы к морю по всей протяжённости променада. На набережной заменят ограждения и усилят опорные стойки.

Центральный спуск ждёт капитальный ремонт. Здесь уложат гранитное покрытие, бетонную плитку, брусчатку и клинкер, заменят освещение и укрепят склон. Сдать объект планируется в конце года.

В Пионерском представили новый прогулочный маршрут от моря до Камня лжи. Тропа длиной около двух километров начинается на пляже, проходит под автомобильным мостом и выводит к одному из местных туристических символов.