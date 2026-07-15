При очистке Миасса в Челябинске нашли каску Люфтваффе, шлем и горшок

При очистке реки Миасс в Челябинске летом 2026 года нашли необычные артефакты. Это немецкая каска времен Великой Отечественной войны, старинный шлем сотрудника пожарной службы и старый печной горшок. Минэкологии передало находки в Государственный исторический музей Южного Урала.
«Любой артефакт, который попадает у нас в фонд государственного музея, автоматически становится музейным фондом Российской Федерации. Сейчас большая работа впереди у наших реставраторов, чтобы и восстановить, и определить, какого года каждый из этих предметов. Но ценно то, что такие предметы сохраняются», — подчеркнула замминистра культуры Ирина Анфалова-Шишкина.
Предметы обнаружили, когда убирали камыш и донные отложения в рамках проекта по реабилитации реки Миасс в районе Заячьего острова. Об этом рассказал представитель подрядчика — компании «БМТ-сервис» —Александр Крючков.
Первый заместитель министра экологии Сергей Лавров уточнил, что за три года работ из реки извлекли почти 2 миллиона кубометров донных осадков.
«Мы все видим, как эстетически меняется река в центре города. Буквально пять лет назад была не река, а болото, сейчас это уже полноводная, глубокая река с течением, мы видим, как плавают лодки, плавают кораблики, сапборды, то есть река стала абсолютно другой», — отметил Сергей Лавров.
Самая ценная находка — каска Люфтваффе, немецких военно-воздушных сил.
«Это, во-первых, очень редкий экспонат, потому что такие каски датируются буквально двумя годами Второй мировой войны. Ее история — это, конечно, большая загадка, как она попала в реку Миас», — пояснила директор музея Полина Глинских.
Как уточнили сотрудники музея, летчики надевали эти каски не в полете, а на аэродромах, чтобы защитить голову во время обстрелов. По одной из версий, эта каска могла принадлежать авиапехотной дивизии, которая в 1942 году воевала на земле, охраняя аэродромы. На шлеме сохранилась оригинальная серая краска и белые крылышки — эмблема Люфтваффе.
Вторая каска — довоенный, советский шлем — принадлежала сотруднику пожарной службы. Металл сильно разрушился, но специалисты попытаются ее восстановить.
Третий предмет — керамический горшок для русской печи, предположительно конца XIX — начала XX века. Такими горшками пользовались, чтобы готовить кашу или топленое молоко прямо в печи.
Начальник департамента научно-фондовой и реставрационной деятельности музея Елена Петрова подчеркнула, что предметы требуют серьезной подготовки перед тем, как попасть в экспозицию.
«Обеспылим, почистим. И только когда уже примем в фонд, сдадим на реставрацию. Реставраторы будут работать уже непосредственно над чисткой более глубоких слоев загрязнений», — рассказала Елена Петрова.
Особенно много работы предстоит с пожарным шлемом — он сильно пострадал от времени. После реставрации каска Люфтваффе пополнит экспозицию, посвященную войне, а горшок, скорее всего, отправится в детский музей, где рассказывают о быте прошлых поколений.
«Любой гражданин, который нашел что-то интересное, может прийти в музей и не просто установить достоверность факта и узнать историю предмета, но и внести вклад в пополнение коллекции прошлого нашего края», — отметила Полина Глинских.
Тем временем у Заячьего острова находят и другие вещи. Александр Крючков рассказал, что недавно там вытащили декоративный якорь.
«Это сад-остров. В фондах музея есть фото: там была сцена, лодочная станция, гуляния, можно было сесть на лодочку, прокатиться. То есть там жизнь кипела», — подтверждает главный хранитель фондов Государственный и исторический музей Южного Урала Ирина Ивлеева.
Работы по очистке реки продолжаются, и вполне возможно, что подрядчики найдут еще что-то интересное.