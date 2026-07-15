При очистке Миасса в Челябинске нашли каску Люфтваффе, шлем и горшок

Как уточнили сотрудники музея, летчики надевали эти каски не в полете, а на аэродромах, чтобы защитить голову во время обстрелов. По одной из версий, эта каска могла принадлежать авиапехотной дивизии, которая в 1942 году воевала на земле, охраняя аэродромы. На шлеме сохранилась оригинальная серая краска и белые крылышки — эмблема Люфтваффе.