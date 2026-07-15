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Как газированная вода влияет на снижение веса, выяснили ученые

Новое исследование проливает свет на потенциальную пользу газированной минеральной воды — она может помогать в снижении веса и улучшать пищеварение. К такому выводу пришел ученый из Центра диализа при Нейрохирургической больнице Тейсеикай в Японии Акира Такахаши. Результаты его работы опубликованы в журнале BMJ Nutrition Prevention & Health.

Источник: Magnific

Углекислый газ в составе газированной воды способен благотворно влиять на обменные процессы в организме. По словам ученого, CO₂ может усиливать поглощение глюкозы и метаболизм в красных кровяных клетках, что в перспективе способствует снижению веса. При этом Такахаши подчеркивает: газированная вода не должна рассматриваться как самостоятельное средство для похудения, а лишь как элемент общей стратегии здорового образа жизни.

Интересна и связь работы с более ранними исследованиями Такахаши по гемодиализу — процедуре внепочечного очищения крови. В ходе гемодиализа в кровь поступает углекислый газ, и именно наблюдения за этим процессом натолкнули ученого на изучение влияния CO₂ из напитков на организм. Оказалось, что механизм отчасти схож: углерод из газированной воды может участвовать в процессах усвоения глюкозы.

Еще один фактор, который может работать на контроль веса, — ощущение сытости. Газ в воде вызывает расширение антрального отдела желудка, из‑за чего человек быстрее чувствует насыщение. В дальнейшем это снижает аппетит и влияет на моторику желудка, уменьшая чувство голода. Важно, что речь идёт именно о простой газированной минеральной воде, а не о сладких напитках.

Ранее в 2024 году учёные Кристан Моро и Шарлотта Фелпс из Университета Бонда опровергли распространённый миф о вреде газированной воды для костной ткани. По их данным, такой риск научно не подтверждён. Кроме того, вода с газом не вредит пищеварению, если пить её во время еды.

Газированная минеральная вода может оказаться не таким уж безобидным дополнением к рациону — у неё есть ряд физиологических эффектов. Но любые изменения в питьевом режиме стоит обсуждать со специалистом, так как не существует универсального средства для похудения, а лучший результат даст сбалансированный подход к питанию и образу жизни.