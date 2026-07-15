Как газированная вода влияет на снижение веса, выяснили ученые

Еще один фактор, который может работать на контроль веса, — ощущение сытости. Газ в воде вызывает расширение антрального отдела желудка, из‑за чего человек быстрее чувствует насыщение. В дальнейшем это снижает аппетит и влияет на моторику желудка, уменьшая чувство голода. Важно, что речь идёт именно о простой газированной минеральной воде, а не о сладких напитках.