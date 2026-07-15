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Бывшему замдиректора Пермского порохового завода реструктуризируют долги

Арбитражный суд Пермского края счел обоснованным заявление о признании бывшего заместителя гендиректора предприятия Сергея Холоимова банкротом. В отношении него введена процедура реструктуризации долгов. Информация об этом содержится в картотеке суда.

Источник: Коммерсантъ

Арбитражный суд Пермского края счел обоснованным заявление о признании бывшего заместителя гендиректора предприятия Сергея Холоимова банкротом. В отношении него введена процедура реструктуризации долгов. Информация об этом содержится в картотеке суда.

С заявлением о признании Сергея Холоимова банкротом минувшей весной обратился бизнесмен Константин Карпов. Ранее он взыскал в гражданском процессе с господина Холоимова 515 тыс. руб. — сумму долга, которую бывший замгендиректора не смог вернуть. Также в качестве третьих лиц к делу были привлечены ФКП «Пермский пороховой завод» и теруправление минтруда Пермского края.

Напомним, в октябре 2025 года суд признал Сергея Холоимова и бизнесменов Руслана и Константина Кондратьевых виновными в хищении денег порохового завода в сумме 599 млн руб., а также в отмывании средств, добытых преступным путем. Господин Холоимов был приговорен к семи годам лишения свободы со штрафом 700 тыс. руб., владелец ООО «Прокси» Руслан Кондратьев — к девяти годам колонии и штрафу 1 млн руб., а учредитель ООО «Промресурс» Константин Кондратьев получил восемь лет лишения свободы со штрафом 800 тыс. руб.