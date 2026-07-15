Бывшему замдиректора Пермского порохового завода реструктуризируют долги

Напомним, в октябре 2025 года суд признал Сергея Холоимова и бизнесменов Руслана и Константина Кондратьевых виновными в хищении денег порохового завода в сумме 599 млн руб., а также в отмывании средств, добытых преступным путем. Господин Холоимов был приговорен к семи годам лишения свободы со штрафом 700 тыс. руб., владелец ООО «Прокси» Руслан Кондратьев — к девяти годам колонии и штрафу 1 млн руб., а учредитель ООО «Промресурс» Константин Кондратьев получил восемь лет лишения свободы со штрафом 800 тыс. руб.