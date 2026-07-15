Поиск Яндекса
Ричмонд
+25°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Евгений Люлин объяснил, как вернуть часть средств за летний отдых ребёнка

Законодательство позволяет частично компенсировать затраты.

Источник: Время

Председатель Законодательного Собрания Нижегородской области Евгений Люлин в своём канале в мессенджере MAX напомнил, что родители могут частично компенсировать расходы на летние лагеря и профильные сборы через налоговые вычеты.

«Отправляя ребенка в летний лагерь, не все родители знают, что можно компенсировать расходы на путевку. А между тем законодательство позволяет частично компенсировать затраты. Можно вернуть часть средств, оформив налоговый вычет, если лагерь имеет лицензию на образовательную деятельность», — рассказал Евгений Люлин. Также Люлин отметил возможности возврата средств за спортивные сборы и санаторные путёвки: «Если ребенок ездил на спортивные сборы, тоже можно вернуть деньги. Главное, чтобы организатор был в реестре Минспорта. А если была путевка в санаторий с медицинскими услугами, часть расходов можно включить в налоговый вычет на лечение.».

Оформить вычет можно через работодателя, через налоговую инспекцию или в упрощённом порядке — через личный кабинет на сайте ФНС.

Напомним, ранее специалист Роспотребнадзора Агапова рассказала о подготовке детей к лагерной смене.

Узнать больше по теме
Роспотребнадзор: история, структура и функции ведомства, как подать жалобу
Роспотребнадзор — один из ключевых надзорных органов России, отвечающий за защиту прав потребителей, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и контроль соблюдения санитарных норм. В материале рассказываем, как появилось ведомство, чем оно занимается и кто руководит им сегодня.
Читать дальше