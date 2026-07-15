Евгений Люлин объяснил, как вернуть часть средств за летний отдых ребёнка

«Отправляя ребенка в летний лагерь, не все родители знают, что можно компенсировать расходы на путевку. А между тем законодательство позволяет частично компенсировать затраты. Можно вернуть часть средств, оформив налоговый вычет, если лагерь имеет лицензию на образовательную деятельность», — рассказал Евгений Люлин. Также Люлин отметил возможности возврата средств за спортивные сборы и санаторные путёвки: «Если ребенок ездил на спортивные сборы, тоже можно вернуть деньги. Главное, чтобы организатор был в реестре Минспорта. А если была путевка в санаторий с медицинскими услугами, часть расходов можно включить в налоговый вычет на лечение.».