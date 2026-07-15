В Гродно таксист пришел в органы с повинной из-за того, что скрывал пять лет

В Гродно таксист пришел в органы с повинной после того, как его бизнес, который он строил несколько лет, оказался в долгах. Подробности рассказали в управлении Следственного комитета по Гродненской области.
Фигурантом уголовного дела стал 47-летний гродненец. В 2021 году мужчина, работавший таксистом, организовал предпринимательскую деятельность по оказанию услуг такси. Водителей мужчина искал на профильных интернет-ресурсах и через знакомых. При этом большая часть водителей юридически на работе не оформлялись. Но при этом все они ежемесячно получали выплаты наличными в конвертах без отражения в бухучете. За все время работы фигурант нанял 288 человек, но только с 50 из них были оформлены трудовые договора.
Неофициальный найм гродненец использовал, чтобы уклоняться от обязательных налоговых и страховых платежей. Водителей же он уверял, что сам перечислит налоги и сделает соцотчисления из безналичной выручки. На самом же деле большую часть этих денег использовали не по назначению.
Кроме того, фигурант намеренно занижал в отчетах количество своих сотрудников, незаконно применял упрощенную систему налогообложения и уклонялся от перечисления страховых взносов. При проверке еще выяснилось, что у двоих его работников не было необходимого водительского стажа, а работали они, используя предоставленные чужие аккаунты в популярном сервисе такси.
За все время работы теневого таксопарка ФСЗН не дополучил свыше 236 тысяч рублей, а в налоговые органы — более 164 тысяч рублей. В органы фигурант явился с повинной и рассказал, как у него возникла идея о создании своего таксопарка. По его расчетам этот бизнес должен был приносить хорошую прибыль, но в итоге погряз в долгах.
Сейчас на имущество гродненца следователь наложил арест на общую сумму свыше 105 тысяч рублей. На данный момент ущерб им возмещен в размере 30 тысяч рублей.
Расследование продолжается.
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