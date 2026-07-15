В Гродно таксист пришел в органы с повинной из-за того, что скрывал пять лет

Фигурантом уголовного дела стал 47-летний гродненец. В 2021 году мужчина, работавший таксистом, организовал предпринимательскую деятельность по оказанию услуг такси. Водителей мужчина искал на профильных интернет-ресурсах и через знакомых. При этом большая часть водителей юридически на работе не оформлялись. Но при этом все они ежемесячно получали выплаты наличными в конвертах без отражения в бухучете. За все время работы фигурант нанял 288 человек, но только с 50 из них были оформлены трудовые договора.