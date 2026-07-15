В Волгограде автомобиль врезался в остановку

«Предварительно, Chevrolet при выполнении маневра поворота налево не представил преимущество в движении и совершил столкновение с автомашиной Subaru. От удара Subaru продолжила движение и наехала на остановку. В результате ДТП пострадал водитель Subaru», — сообщили в региональном главке полиции.