В Волгограде автомобиль врезался в остановку

ВОЛГОГРАД, 15 июл — РИА Новости. Иномарка влетела в остановку в Волгограде, пострадал водитель, сообщили РИА Новости в ГУМВД по региону.
«Предварительно, Chevrolet при выполнении маневра поворота налево не представил преимущество в движении и совершил столкновение с автомашиной Subaru. От удара Subaru продолжила движение и наехала на остановку. В результате ДТП пострадал водитель Subaru», — сообщили в региональном главке полиции.
По данным областного комитета здравоохранения, пострадавшему оказана помощь на месте.