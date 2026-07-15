До чего может довести привычка сдерживать слезы, рассказал психотерапевт

«Для восстановления контакта с чувствами нужно задавать себе вопрос “Что я сейчас чувствую?”, разговаривать с близкими, вести дневник, заниматься творчеством и физической активностью, а при необходимости обращаться к психологу. Главное для психического здоровья — не наличие или отсутствие плача, а способность замечать свои чувства, принимать их и находить безопасные способы выражения», — заключила Крашкина.