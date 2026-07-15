Поиск Яндекса
Ричмонд
+25°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Рейсы из Самары направили на запасные аэродромы из-за грозы в Екатеринбурге

Самарские самолеты из-за непогоды вынужденно ушли на запасные аэродромы 15 июля.

Источник: Комсомольская правда

Пассажиры рейсов из Самары столкнулись с задержками в аэропорту Кольцово в Екатеринбурге. Из-за сильной грозы самолеты не смогли приземлиться в пункте назначения. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта.

«Сильная гроза над нашим аэропортом вмешалась в планы авиакомпаний. Самолеты из Самары, Хабаровска и Москвы по решению экипажей ушли на запасные аэродромы в Тюмень и Челябинск», — рассказали в пресс-службе.

Отслеживайте статус рейсов на онлайн-табло на сайте аэропорта или на сайтах авиакомпаний. Информация также доступна на табло в терминалах.

Напомним, на Екатеринбург обрушился сильнейший ливень и шквалистый ветер.