В Ростове расширят грузовой каркас и ограничат проезд фур

В донской столице продолжают выводить большегрузы с узких улиц. Сейчас в грузовой каркас вошли 32 участка из 82 запланированных. Еще в сентябре прошлого года на пяти дорогах разрешили проезд грузовикам массой до 26 тонн. А в апреле этого года на 10 въездах в город в часы пик подняли лимит веса до 12 тонн, хотя ранее он составлял всего 3,5 тонны. Согласно транспортной стратегии, в 2026 году в каркас войдут еще 10 улиц. Среди них Малое Зеленое кольцо, Днепропетровская, Панфиловцев, Вятская, 50-летия Ростсельмаша, Страны Советов и Троллейбусная. В 2027 году ограничения планируют ввести в Ворошиловском и Октябрьском районах, а в 2028-м — в Железнодорожном и Советском. Работа уже идет: на проспекте Королева от улицы Добровольского до бульвара Комарова изменили схему движения, добавив полосу для разворота. Также в этом году стартовало укрепление дорожного полотна.