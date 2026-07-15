Путешественник рассказал о правилах велотуризма

Есть те, кто познает мир из окна машины, а есть те, для кого главное в путешествии не комфорт, а полное единение с дорогой и природой. Именно к этой категории относится велотурист Владимир Черников из Красноярского края. Он убежден, что Сибирь — идеальное место для велопутешествий, и в беседе с aif.ru поделился своим взглядом на этот вид туризма, рассказал о своих маршрутах и правилах безопасности в дороге.
Черников видит в поездках на велосипеде не спорт или активный отдых, а способ «выключиться из реальности» и полностью раствориться в дороге. По его словам, в путешествии человек перестает быть «социальной единицей» — исчезают роли и маски, остаются только движение и созерцание. Возвращение к обычной жизни после таких поездок дается непросто.
Маршруты Черникова объединяют историю и географию. На велосипеде он повторил переход Суворова через Альпы, проехал путем Ермака, исследовал Персидский коридор по маршруту ленд‑лиза и маршрут восстания Емельяна Пугачева. Отдельная страсть путешественника — уникальные природные объекты: вулканы, ледяные озера, подземелья. Такие поездки помогают открывать малоизвестные места, например, после путешествия по Обь‑Енисейскому каналу (протяженностью тысяча километров и с 14 шлюзами) к нему появился туристический интерес.
Безопасность на шоссе строится на трех вещах: привлечении внимания, уверенности и постоянном контроле обстановки. Он не доверяет зеркалам, только взгляду через плечо. Важны мигалки, яркая одежда, четкая подача сигналов руками и флажок сзади — так водители сразу понимают, что перед ними серьезный путешественник. Для защиты велосипеда от кражи Черников использует замки на толстом тросике и даже заходит с байком в магазин, чтобы не оставлять без присмотра.
Хотя длительная езда вредна для тела с точки зрения биомеханики, для Черникова плюсы перевешивают: велосипед дает мобильность и скорость, что помогает увидеть больше и быстрее добраться до цели. Главное — следить за состоянием организма и каждые 15 минут пить воду с изотоником.
Черников не отказывается от велопутешествий и зимой. Он ездит по льду Красноярского водохранилища на шипованной резине, осваивает маршруты до Дивногорска, Абакана, Новоселово и других мест. Есть у него и необычные традиции весной — велоспоттинг (организация поездки к аэропорту несколькими велосипедистами для фотографий). Владимир также первым забрался на Висячий камень в природном парке Ергаки.
Путешественник уверен: чтобы увидеть край с велосипеда, далеко ехать не нужно. В окрестностях Красноярска хватает маршрутов на любой вкус: рельефные — на Гремячей гриве или Торгашинском хребте, водные — вдоль Бугача, Качи, Базаихи или Енисея, тихие проселочные дороги — на Кузнецовском плато или в сторону Бархатово. Простая сеть городских велодорожек и остров Татышев тоже отлично подходят для поездок.
По словам Черникова, туристическая инфраструктура для велотуризма в регионе уже есть — это тысячи полевых дорог, горы, озера и реки. Чтобы ее «активировать», нужно лишь сесть на велосипед и поехать.