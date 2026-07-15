Путешественник рассказал о правилах велотуризма

Есть те, кто познает мир из окна машины, а есть те, для кого главное в путешествии не комфорт, а полное единение с дорогой и природой. Именно к этой категории относится велотурист Владимир Черников из Красноярского края. Он убежден, что Сибирь — идеальное место для велопутешествий, и в беседе с aif.ru поделился своим взглядом на этот вид туризма, рассказал о своих маршрутах и правилах безопасности в дороге.