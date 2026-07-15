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На Коммунистическом в Ростове начали снос аварийного дома

На снос аварийного дома в Советском районе Ростова выделили почти 4 млн рублей.

Источник: Комсомольская правда

В Советском районе Ростова-на-Дону начали снос аварийного многоквартирного дома на Коммунистическом, 8. Об этом сообщил глава района Никита Паремузов.

Работы выполняются по проекту, разработанному специализированной организацией. Завершить демонтаж должны до конца августа.

Ранее на сайте госзакупок сообщили об утверждении подрядчика. Изначально на проведение работ из бюджета планировали выделить 4,9 млн рублей, но победитель тендера согласился выполнить поставленную задачу за 3,4 млн рублей.

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