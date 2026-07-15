В Госдуме считают, что нутрициологи должны уметь оказывать медпомощь

Она отметила, что консультации в вопросах специализированного питания, БАДов и спортивного питания сегодня крайне актуальны и популярны. Депутат добавила, что люди все чаще обращаются к таким специалистам, а бытующее мнение о вреде спортивного питания — это скорее миф.