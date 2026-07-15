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В Госдуме считают, что нутрициологи должны уметь оказывать медпомощь

Соломатина: нутрициологи в поликлиниках должны уметь оказывать медпомощь.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Нутрициологи в поликлиниках должны уметь оказывать медицинскую помощь в полном объеме, считает зампред комитета Госдумы по охране здоровья Татьяна Соломатина.

Ранее Минздрав России изменил перечень специальностей работников, имеющих медицинское и фармацевтическое образование, добавив свыше 15 новых компетенций, включая нутрициологов. С 1 сентября 2026 года нутрциологи появятся в поликлиниках.

«Поскольку деятельность нутрициологов напрямую связана со здоровьем людей, то в поликлинике они должны уметь оказывать медицинскую помощь в полном объеме: от профилактических мероприятий до реанимационных действий», — сказала Соломатина «Парламентской газете».

Она отметила, что консультации в вопросах специализированного питания, БАДов и спортивного питания сегодня крайне актуальны и популярны. Депутат добавила, что люди все чаще обращаются к таким специалистам, а бытующее мнение о вреде спортивного питания — это скорее миф.

«Ключевое условие безопасности и пользы заключается в том, что такие продукты и рационы должны назначать исключительно компетентные специалисты. Это могут быть компетентные нутрициологи, врачи лечебной физкультуры, реабилитологи, гастроэнтерологи. А все препараты должны быть сертифицированы и лицензированы», — подчеркнула парламентарий.

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