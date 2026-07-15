В Волгограде отлитый в бронзе «Детский хоровод» установили на Привокзальной площади

Напомним, как ранее сообщала редакция, обновление привокзальной площади стартовало 14 марта 2026 года. В рамках работ подрядчик демонтировал асфальтовое покрытие площади, а также мощение брусчаткой пешеходных зон. Под ковш бульдозеров попала парковка у вокзала. Также частично снесены, а частично пересажены были находящиеся здесь деревья.