Владельца похоронного бизнеса в Ростове задержали по делу о взяточничестве

В момент получения денег подозреваемого задержали сотрудники УФСБ по Ростовской области. По ходатайству следователя суд избрал в отношении него меру пресечения в виде заключения под стражу. По месту жительства и работы фигуранта прошли обыски, изъята необходимая документация. Следствие устанавливает других лиц, причастных к преступлению.