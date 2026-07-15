Собянин открыл новую набережную между Шелепихинским и Белорусским мостами

Возвращение набережных москвичам — одна из важнейших программ благоустройства, реализуемых Правительством Москвы в последние годы. Начиная с 2011 года специалисты привели в порядок около 110 километров набережных, включая практически все исторические гранитные набережные в центре города. На них появились комфортные пешеходные пространства, места для отдыха и занятий спортом, смотровые площадки. Тротуары расширили и обновили, на некоторых обустроили велопешеходные дорожки. Высадили тысячи деревьев и кустарников.