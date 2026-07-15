Собянин открыл новую набережную между Шелепихинским и Белорусским мостами

Сергей Собянин открыл новую набережную. Ее длина — 825 метров. Новое место для прогулок у воды расположено на правом берегу Москвы-реки между Шелепихинским и Белорусским железнодорожным мостами.
В ходе осмотра набережной Сергей Собянин пообщался с жителями района. Они обратили внимание на то, что у обновленной набережной пока нет названия, и предложили выбрать его в проекте «Активный гражданин». Мэр Москвы поддержал эту идею.
Реконструкцию набережной между Шелепихинским и Белорусским мостами начали в 2023-м и завершили летом 2026-го. Главной задачей проекта стало создание комфортного общественного пространства для отдыха и прогулок у реки, непосредственно примыкающего к существующим и планируемым жилым кварталам.
Во время реконструкции специалисты обустроили 1,9 километра пешеходных и велосипедных дорожек, оборудовали детскую и спортивную площадки. Набережную озеленили: разбили газон площадью один гектар и высадили 450 квадратных метров цветников.
Важной частью проекта стало устройство на всем протяжении набережной подпорной стены. Конструкцию возвели из монолитных железобетонных элементов, что обеспечивает надежное удержание берегового склона: предотвращает оползни, размыв и обрушение грунта в акваторию реки. Подпорную стену отделали гранитными и каменными плитами.
Вдоль набережной проходит регулярный маршрут речного транспорта Киевский — Парк «Фили». Отправиться на водную прогулку можно с причала Береговой, который находится поблизости.
Строительство набережной стало частью масштабного проекта по формированию единого благоустроенного променада вдоль реки от моста-паруса в районе Новозаводской улицы до Дорогомиловского моста (здание театра «Мастерская П. Н. Фоменко») общей протяженностью семь километров, примыкающей к существующим и планируемым жилым кварталам.
На сегодня уже выполнено два из четырех этапов (1,4 километра). Так, в 2023 году открыли участок от моста Академика Королева до Шелепихинского моста протяженностью 0,6 километра, а в 2026-м — участок от Шелепихинского моста до Белорусского железнодорожного моста протяженностью 0,8 километра.
Сейчас ведутся работы в рамках еще двух этапов (5,6 километра). Это участки от Белорусского железнодорожного моста до Дорогомиловского («Мастерская П. Н. Фоменко») протяженностью 1,2 километра и от моста-паруса в районе Новозаводской улицы до моста Академика Королева длиной 4,4 километра. Завершить проект планируется до конца 2028-го.
Кроме того, в этом году на левом берегу Москвы-реки завершат реконструкцию Карамышевской и Шелепихинской набережных общей протяженностью более шести километров.
Благоустройство набережных Москвы-реки
Общая протяженность береговой линии Москвы-реки в пределах Московской кольцевой автомобильной дороги составляет около 200 километров. Еще сравнительно недавно большинство городских набережных не отвечало современным требованиям доступности и комфорта.
Центральные гранитные набережные использовались главным образом в качестве автомобильных дорог и были неудобны для пешеходов. Значительная часть береговой линии Москвы-реки была закрыта для жителей из-за расположенных здесь промышленных зон. Вследствие изношенности инфраструктуры были практически не востребованы и немногочисленные пешеходные набережные, а значительная часть прибрежных территорий, особенно в нижнем течении реки, представляла собой обычные неблагоустроенные берега.
Возвращение набережных москвичам — одна из важнейших программ благоустройства, реализуемых Правительством Москвы в последние годы. Начиная с 2011 года специалисты привели в порядок около 110 километров набережных, включая практически все исторические гранитные набережные в центре города. На них появились комфортные пешеходные пространства, места для отдыха и занятий спортом, смотровые площадки. Тротуары расширили и обновили, на некоторых обустроили велопешеходные дорожки. Высадили тысячи деревьев и кустарников.
Таким образом, сегодня значительная часть береговой линии Москвы-реки соответствует современным стандартам доступности и комфорта.
В 2025 году после благоустройства открыли пешеходную набережную в музее-заповеднике «Коломенское» — уникальную прогулочную зону длиной 3,5 километра. Преобразилась Пушкинская набережная в Парке Горького: комфортное пространство от Крымского моста до Андреевского стало новой точкой, привлекающей внимание москвичей и туристов.
Обновлены шесть набережных на правом берегу Москвы-реки от Садового кольца до Нагатинского затона: Шлюзовая, Дербеневская, Павелецкая, Даниловская, Новоданиловская и Нагатинская. Их общая протяженность составляет 11,4 километра.
В планах на ближайшие годы — реконструкция набережных Москвы-реки: от Белорусского железнодорожного моста до Дорогомиловского моста, Шелепихинской, Карамышевской, Крутицкой, Симоновской набережных, набережной Марка Шагала от бульвара Братьев Весниных до Проектируемого проезда № 4062 (включая затон Новинки), набережных на территории Мневниковской поймы, набережной от Филевского парка (моста-паруса) до театра «Мастерская П. Н. Фоменко», а также благоустройство участка набережной в Нагатинской пойме и от музея-заповедника «Коломенское» до Братеевского каскадного парка.
Кроме этого, в 2024 году специалисты обновили более 20 километров гранитных набережных реки Яузы. В результате создан единый комфортный пешеходный маршрут от высотки на Котельнической набережной до проспекта Ветеранов на востоке столицы.