Суд подтвердил проживание участника СВО в Нижнем Новгороде для получения единовременной выплаты

14 июля 2026 года Сормовский районный суд Нижнего Новгорода рассмотрел гражданское дело по заявлению прокурора района в интересах военнослужащего и установил факт проживания участника специальной военной операции на территории Нижегородской области, сообщили в пресс-службе областного суда. Было установлено, что мужчина в ноябре 2024 года заключил контракт со Министерством обороны РФ, служил в зоне СВО и в 2025 году получил ранение, повлёкшее тяжёлое увечье.
В августе 2025 года пострадавший обратился за единовременной выплатой в соответствии с региональным порядком материальной помощи лицам, получившим увечья при исполнении обязанностей военной службы в ходе СВО (постановление Правительства Нижегородской области от 23 марта 2007 г. № 86). Для получения выплаты требовалась регистрация на территории области, которой у него на момент обращения не было. В ходе заседания суд установил, что с 2014 года военнослужащий фактически проживал в Сормовском районе совместно с сестрой, хоть и не имел постоянной регистрации в регионе.
Решением суда заявлению прокурора было удовлетворено: юридически подтверждён факт проживания гражданина в Нижегородской области в целях реализации права на материальную помощь в связи с ранениями. Решение ещё не вступило в законную силу.
Ранее сообщалось, что ветеран СВО из Нижегородской области рассказал о боевых наградах и службе.