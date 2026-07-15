Суд подтвердил проживание участника СВО в Нижнем Новгороде для получения единовременной выплаты

В августе 2025 года пострадавший обратился за единовременной выплатой в соответствии с региональным порядком материальной помощи лицам, получившим увечья при исполнении обязанностей военной службы в ходе СВО (постановление Правительства Нижегородской области от 23 марта 2007 г. № 86). Для получения выплаты требовалась регистрация на территории области, которой у него на момент обращения не было. В ходе заседания суд установил, что с 2014 года военнослужащий фактически проживал в Сормовском районе совместно с сестрой, хоть и не имел постоянной регистрации в регионе.