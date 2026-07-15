В Холмогорье пройдёт фестиваль русских сказок с театром, ремесленными мастер-классами и дополненной реальностью

Гостей ждёт встреча с героями сказок, театральные постановки и выступления актёров на пяти сценических площадках. Помимо спектаклей, в программе творческие мастер-классы, где можно будет освоить старинные ремёсла и создать сувениры своими руками, а также занятия по сказкотерапии, направленные на развитие воображения и укрепление семейных связей.