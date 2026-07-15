Полиция задержала калининградца, который трижды ударил ножом в спину прохожего на улице Карташева

В Калининграде сотрудники полиции по горячим следам задержали 30-летнего мужчину, подозреваемого в нападении с ножом. Сообщение о конфликте, переросшем в поножовщину, поступило в дежурную часть от очевидца. Полицейские незамедлительно выехали на улицу Карташева. По предварительным данным, 39-летний местный житель ночью провожал домой сестру. По пути он встретил незнакомую компанию, между ним и одним…