Поиск Яндекса
Ричмонд
+25°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Полиция задержала калининградца, который трижды ударил ножом в спину прохожего на улице Карташева

В Калининграде сотрудники полиции по горячим следам задержали 30-летнего мужчину, подозреваемого в нападении с ножом. Сообщение о конфликте, переросшем в поножовщину, поступило в дежурную часть от очевидца. Полицейские незамедлительно выехали на улицу Карташева. По предварительным данным, 39-летний местный житель ночью провожал домой сестру. По пути он встретил незнакомую компанию, между ним и одним…

Источник: Янтарный край

В Калининграде сотрудники полиции по горячим следам задержали 30-летнего мужчину, подозреваемого в нападении с ножом. Сообщение о конфликте, переросшем в поножовщину, поступило в дежурную часть от очевидца. Полицейские незамедлительно выехали на улицу Карташева.

По предварительным данным, 39-летний местный житель ночью провожал домой сестру. По пути он встретил незнакомую компанию, между ним и одним из прохожих возник конфликт на почве личной неприязни. В ходе ссоры 30-летний злоумышленник достал нож и трижды ударил мужчину в спину.

Экипаж патрульно-постовой службы задержал подозреваемого непосредственно на месте преступления. Потерпевшего госпитализировали с колото-резаными ранениями тела и проникающим повреждением почки. Возбуждено уголовное дело по пунктам «д, з» части 2 статьи 111 УК РФ.

Узнать больше по теме
Калининград: полуэксклав России в окружении стран Евросоюза
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.
Читать дальше