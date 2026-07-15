Полиция задержала калининградца, который трижды ударил ножом в спину прохожего на улице Карташева

В Калининграде сотрудники полиции по горячим следам задержали 30-летнего мужчину, подозреваемого в нападении с ножом. Сообщение о конфликте, переросшем в поножовщину, поступило в дежурную часть от очевидца. Полицейские незамедлительно выехали на улицу Карташева.
По предварительным данным, 39-летний местный житель ночью провожал домой сестру. По пути он встретил незнакомую компанию, между ним и одним из прохожих возник конфликт на почве личной неприязни. В ходе ссоры 30-летний злоумышленник достал нож и трижды ударил мужчину в спину.
Экипаж патрульно-постовой службы задержал подозреваемого непосредственно на месте преступления. Потерпевшего госпитализировали с колото-резаными ранениями тела и проникающим повреждением почки. Возбуждено уголовное дело по пунктам «д, з» части 2 статьи 111 УК РФ.