В лаборатории забраковали урожай волгоградского подсолнечника из-за грязи

Как рассказали в лаборатории, свою продукцию сельхозпроизводители Руднянского, Новоаннинского, Михайловки, Палласовского и Фроловского районов поставляют на маслоэкстракционный завод, и на пищевые цели. Однако в нескольких партиях нашли комки земли, песок, лузгу, остатки растений, пустые и испорченные семечки. Это осложняет и хранение, и переработку. Такую продукцию придется дополнительно очищать и сушить. К остальным партиям вопросов у лаборантов не возникло.