С профессором ВГСПУ Павлом Лободиным простятся в Волгограде 16 июля

— Уход из жизни Павла Васильевича — это тяжелейшая потеря для всего университетского сообщества. Для нас ушел не просто коллега, а человек-эпоха, чья жизнь и судьба были неразрывно связаны с историей вуза на протяжении более полувека, — рассказали коллеги.