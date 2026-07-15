В Хасавюрте Дагестана наградили волонтеров голосования по благоустройству

Торжественная церемония награждения волонтеров онлайн-голосования по выбору территорий для благоустройства прошла 10 июля в Хасавюрте. Голосование проводилось при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в администрации главы Дагестана.
«Формирование комфортной городской среды невозможно без участия неравнодушных жителей. Благодаря вашей ответственности, активной жизненной позиции и стремлению принести пользу родному городу все больше хасавюртовцев вовлекаются в решение вопросов благоустройства», — отметил первый заместитель главы администрации города Арслан Арсланов.
Благодарственные письма получили работники образовательных учреждений, волонтеры, общественные активисты и сотрудники различных организаций, принимавшие активное участие в организации и проведении онлайн-голосования. В числе награжденных также местный депутат Олеся Зубаирова.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.