Мобильный молодежный центр впервые развернулся в Солнечном

С 3 июня по 26 августа в отдаленных территориях города, поселках и селах, недавно вошедших в состав большого Красноярска, проходят выездные дни нового проекта «Мобильный молодежный центр».
Подобный формат работы реализуется в Красноярске впервые.
Главная идея проекта заключается в том, чтобы познакомить подростков и молодежь с возможностями молодежной политики, рассказать о проектах молодежных центров и общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение Первых», а также организовать рядом с домом активный, безопасный и насыщенный летний досуг.
Как пояснила руководитель главного управления молодежной политики администрации Красноярска Вероника Клоберданц, мобильный формат выбран не случайно: это один из способов помочь жителям недавно присоединенных территорий почувствовать себя частью большого города. Такую задачу ранее поставил перед управлением глава Красноярска Сергей Верещагин.
«С этого года Красноярск стал большим, и не в каждой территории есть молодежные центры. Была поставлена задача: приехать и показать, что такое молодежный центр, какие возможности есть у нашей молодежи. Мы приглашаем всех познакомиться с нашей деятельностью и рассказываем, какие ресурсы даем ребятам», — заявила Вероника Клоберданц.
Сегодня, 15 июля, площадкой для очередного выездного дня проекта стал парк «Солнечная поляна» в микрорайоне Солнечный. Для жителей подготовили мастер-классы, спортивные и интеллектуальные игры, концертную программу и кинопоказ под открытым небом.
Горожане с большим удовольствием принимали участие в активностях мобильного молодежного центра. Красноярка Надежда, к примеру, пришла в парк вместе с 10-летней внучкой Алисой. О мероприятиях проекта они узнали совершенно случайно, но благодаря помощи организаторов и волонтеров быстро вошли в курс дела и нашли занятия по душе.
«Мы живем в соседнем доме, проходили мимо, увидели, что здесь что-то интересное происходит, и решили зайти. Очень интересно! Для ребятишек много разных познавательных занятий. Хорошо, что летом, когда дети на каникулах, есть место, куда можно прийти всей семьёй и с пользой провести время», — поделилась своим мнением о работе проекта Надежда.
Алиса, как и бабушка, осталась под большим впечатлением от работы мобильного молодежного центра. Особенно девочке понравились мастер-классы:
«Такие мероприятия важны, потому что это отличная возможность узнать что-то новое, чему-то научиться. Тут хорошие мастер-классы — ребята свечки делают, бусики. Всё очень здорово и красиво! Я в восторге», — заявила юная красноярка.
Вместе с горожанами в мероприятиях проекта приняла участие депутат Государственной Думы Наталья Каптелинина. Она лично оценила работу мобильного молодежного центра: осмотрела локации, убедившись, что они доступны для маломобильных граждан, пообщалась с гостями и организаторами.
«Очень здорово, что такие активности проходят в шаговой доступности. Не нужно ехать в центр города: они приходят прямо к тебе, буквально к твоему двору. Иногда ты даже не знаешь, что тебе нравится, а на таких площадках можно найти дело по душе, и, возможно, у кого-то из ребят из этого вырастет новое хобби, а может быть, и будущая профессия», — отметила Наталья Каптелинина.
Добавим, что работа мобильного молодежного центра продолжится до конца летних каникул. Команда проекта уже побывала в Березовке, Дрокино, Минино, Солонцах и других территориях. Следующая остановка запланирована на 21 июля в поселке Элита. Следить за расписанием выездов можно в группе «Твое время в Красноярске» во «ВКонтакте».
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