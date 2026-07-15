Мобильный молодежный центр впервые развернулся в Солнечном

«Очень здорово, что такие активности проходят в шаговой доступности. Не нужно ехать в центр города: они приходят прямо к тебе, буквально к твоему двору. Иногда ты даже не знаешь, что тебе нравится, а на таких площадках можно найти дело по душе, и, возможно, у кого-то из ребят из этого вырастет новое хобби, а может быть, и будущая профессия», — отметила Наталья Каптелинина.