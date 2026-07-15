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В Таганроге объявили отбой угрозы применения БПЛА

В Таганроге объявили отбой угрозы применения беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщила глава администрации города Светлана Камбулова.

В Таганроге объявили отбой угрозы применения беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщила глава администрации города Светлана Камбулова.

Как ранее писал «Ъ-Ростов», Средства противовоздушной обороны в ночь на 15 июля уничтожили 93 украинских беспилотника над акваториями Азовского и Черного морей и регионами России. В Западном жилом массиве Ростова-на-Дону обломки БПЛА повредили жилые дома, никто не пострадал.

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Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
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