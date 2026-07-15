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Глава Ростова предупредил о дожде с градом 15 июля

Об этом в своих соцсетях сообщил глава города Александр Скрябин.

Глава Ростова предупредил о дожде с градом 15 июля. Об этом в своих соцсетях сообщил глава города Александр Скрябин. В течение дня 15 июля в донской столице прогнозируют резкое ухудшение погодных условий. Синоптики обещают дождь с градом, при этом объём осадков может составить от 15 до 25 миллиметров. Глава донской столицы уже отдал распоряжение коммунальным и аварийным службам привести в полную готовность силы и средства для оперативного реагирования на возможные последствия непогоды. Александр Скрябин настоятельно попросил жителей и гостей города быть предельно осторожными. Планировать свои передвижения по улицам рекомендуется с учетом капризов стихии. В любых экстренных ситуациях гражданам следует незамедлительно звонить по единому номеру службы спасения 112.