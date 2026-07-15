В Балтийске отменили торги на пусконаладку газовых котельных «под нагрузкой»

В 2024 году подрядчик завершил пусконаладочные работы на автоматической газораспределительной станции для Балтийска. Их выполняло ООО «АСУ ПРО» из Оренбурга. С фирмой заключили контракт на 590 миллионов рублей. При строительстве АГРС возникли сложности с поставкой материалов. Из-за проблем с логистикой подрядчик выбился из графика.