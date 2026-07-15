В Балтийске отменили торги на пусконаладку газовых котельных «под нагрузкой»

В Балтийске отменили торги по поиску подрядчика для проведения пусконаладочных работ на трёх газовых котельных. Информацию об этом опубликовали на сайте госзакупок.
Приказ об отмене электронного аукциона издало руководство МУП «Тепловые сети города Балтийска». Точные причины в документе не указаны.
Ранее власти объявили торги по выбору подрядчика, который должен выполнить пусконаладку котельных на улицах Донского, Сенявина и Серебровской. Работы предполагалось проводить с 15 сентября в течение 180 дней. Срок исполнения контракта истекал 30 апреля 2027 года. Пусконаладку оценивали в 12,8 миллиона рублей.
Весной прокуратура выносила предостережение подрядчику строительства котельных в Балтийске. Их должны были ввести в эксплуатацию ещё в 2025 году. Завершение работ переносили на 1 сентября 2026-го «из-за невозможности достроить объекты во время отопительного сезона».
Первые дома в Балтийске и Приморске начали подключать к газовой сети в конце декабря 2025 года. Власти уточняли, что работу будут проводить поэтапно. По данным на начало июня, в округе подключили 2300 квартир.
В 2024 году подрядчик завершил пусконаладочные работы на автоматической газораспределительной станции для Балтийска. Их выполняло ООО «АСУ ПРО» из Оренбурга. С фирмой заключили контракт на 590 миллионов рублей. При строительстве АГРС возникли сложности с поставкой материалов. Из-за проблем с логистикой подрядчик выбился из графика.