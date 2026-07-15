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Под Минском водитель автобуса дважды высадил ребенка-инвалида

Автопарк отреагировал на ситуацию, когда водитель автобуса дважды высадил ребенка-инвалида.

Источник: Комсомольская правда

На маршруте «Минск-Смолевичи» водитель автобуса дважды высадил ребенка-инвалида, рассказали smolevichi-24.by.

Инцидент произошел на пригородном маршруте № 447 14 июля. В 07.37 остановке «Динаровка» водитель автобуса сказал, чтобы ребенок оплатил проезд, хотя мальчик предоставил удостоверение инвалида третьей группы, которое дает право на бесплатный проезд. После отказа оплатить проезд, водитель высадил пассажира.

А в 13.38 история повторилась уже на остановке «Белореченская». Мальчик ехал в обратном направлении, и тот же водитель снова его высадил, сославшись на неоплаченный проезд.

В Автопарке № 18 после обращения сразу же провели служебную проверку. Выяснилось, что водитель нарушил закон из-за незнания.

— Водитель руководствовался ошибочным личным толкованием норм законодательства, регулирующих перевозку детей-инвалидов, — прокомментировал ситуацию директор автопарка Юрий Кульвановский.

К водителю после этого применили меры дисциплинарного взыскания. А автопарк запланировал масштабный ликбез для сотрудников, задействованных в перевозочном процессе, со всеми проведут внеплановый инструктаж.

К слову, в Беларуси дети-инвалиды в возрасте до 18 лет имеют право на бесплатный проезд в городском и пригородном общественном транспорте. Им достаточно в подтверждение предъявить удостоверение инвалида.