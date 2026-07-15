В Ульяновской области провели более 60 мероприятий по профориентации

Кадровые центры Ульяновской области 22−26 июня организовали более 60 профориентационных мероприятий, сообщили в региональном агентстве по развитию человеческого потенциала и трудовых ресурсов. Они стали частью Фестиваля профессий Всероссийской ярмарки трудоустройства, организованной по нацпроекту «Кадры».
Форматы событий были разнообразны: экскурсии на предприятия, интерактивные площадки, мастер-классы, встречи с представителями профессий, деловые игры, индивидуальные профконсультации с диагностикой интересов и склонностей. Специалисты кадровых центров помогли школьникам, студентам и будущим выпускникам выбрать дело по душе, определиться с поступлением, совершенствовать свои гибкие навыки, а в перспективе — найти свое первое рабочее место.
«В июне состоялось масштабное мероприятие по популяризации востребованных и перспективных специальностей на рынке труда. Будущие молодые специалисты получили разъяснения по эффективным инструментам поиска работы, о том, как составить эффективное резюме, как подготовиться и успешно пройти собеседование, актуальную информацию о доступных сервисах по профориентации, трудоустройству и профессиональному развитию», — отметил руководитель агентства по развитию человеческого потенциала и трудовых ресурсов Ульяновской области Павел Калашников.
Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.