В Ульяновской области провели более 60 мероприятий по профориентации

«В июне состоялось масштабное мероприятие по популяризации востребованных и перспективных специальностей на рынке труда. Будущие молодые специалисты получили разъяснения по эффективным инструментам поиска работы, о том, как составить эффективное резюме, как подготовиться и успешно пройти собеседование, актуальную информацию о доступных сервисах по профориентации, трудоустройству и профессиональному развитию», — отметил руководитель агентства по развитию человеческого потенциала и трудовых ресурсов Ульяновской области Павел Калашников.